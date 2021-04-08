الصحة العالمية: حريصون على حماية الملكية الفكرية للدول المنتجة للقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن مصر تعد من الدول القليلة التي توافر لها الخبرة التراكمية في التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كما عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن على مدار الشهور الماضية جرى مشاورات مع مكتب منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط وباكستان وإيران والسعودية لإنتاج لقاحات كوورنا، مشيرًا إلى تعاقد الإمارات العربية المتحدة مع الصين لإنتاج اللقاح.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية حريصة على حماية حقوق الملكية الفكرية للدول المنتجة للقاحات وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للدول، لافتًا إلى تلقي المنظمة لبيانات شبة يومية من مختلف دول العالم والتي يتم تحليلها وإصدار القرارات بناءً عليها.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية هي التي تحدد الموجة الثالثة من خلال مشاركة الدول لبيانات حول أعداد الإصابات معها والذي يتم تحديد دينميكية الموجة والمنطقة الجغرافية الواحدة، موحًا أن جوانب علم الفيروسات شهدت تطورًا مذهلًا باستخدام تقنيات حديثة مع تراكم الخبرات للشركات لإنتاج اللقاحات.

وأشار إلى عدم تنازل منظمة الصحة العالمية عن مراجعة الأعراض الجانبية للقاحات على الرغم من التطور المذهل الذي يشهده تصنيعها، مضيفًا أن على البشر الموازنة بين الأضرارا الناتجة عن اللقاح في حالة وجود عرض جانبي له والأضرار الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى حصوله على لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن اللقاحات جميعها خضعت للمراجعة من قبل الجهات المختصة لضمان أمانها وسلامتها.