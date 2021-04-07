العراق يسجل 8331 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المستشفيات العراقية، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 8331 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 895 ألفا و622 إصابة.

وذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم أن عدد الوفيات سجل 37 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و572 حالة .

وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت 5020 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 794 ألفا 444 حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 49 ألفا و588 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد العراقيين الذين خضعوا للفحص إلى 8 ملايين و331 ألفا و13.

و أشار التقرير إلى أن الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 8525 مواطنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليرتفع عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم إلى 118الفا و670 مواطنا.