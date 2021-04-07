كشف ملابسات هدم حائط بإحدى دور العبادة بدون تصريح في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة هدم حائط بإحدى دور العبادة بالشرقية بدون تصريح.

وتلقى مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من (شخص، مقيم دائرة المركز )، والمعين كعامل بإحدى الزوايا بذات الناحية بفتح (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) الزاوية المشار إليها دون علمه عقب غلقها، وهدم الحائط الفاصل بين مكان الوضوء ومكان المصلى بها بزعم توسيعها، مما تسبب في سقوط الجدار.

بالإنتقال والفحص تبين أن الزاوية مبنية بالطوب الأحمر والخرسانه على طابقين، ومعين بها المُبلغ من قبل إحدى الجهات الحكومية، واشتراك المذكورين مع آخر (شخص، مقيم بدائرة المركز) بعملية الهدم دون اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة، مما نتج عنه سقوط الجدار وإصابة اثنين منهم بكسر، وكدمات مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

كما أضاف أنه اشترك فى عملية الهدم بغرض التوسعة قبل حلول شهر رمضان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.