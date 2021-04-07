إعلان حالة الطوارئ في أوساكا عقب تسجل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون يابانيون اليوم الأربعاء أن محافظة أوساكا قررت إعلان حالة الطوارئ الطبية بسبب زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية وعقب الإبلاغ عن 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذا الإعلان -الذي يعد الثاني من نوعه في هذه المحافظة غرب اليابان- يأتي بعد الإعلان الذي صدر في ديسمبر حيث يقترب معدل إشغال الأسرة في المستشفيات في أوساكا لمن يعانون من حالات خطيرة من 70 في المائة مع توقعات باستمرار زيادة عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة.

من جانبه قال قال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا في مؤتمر صحفي: "إن تقليل عدد مرضى الفيروس حتى لو كان بواقع شخص واحد، سيقلل من الضغط على النظام الطبي. إننا نطلب من كل مقيم في البلاد اتباع إجراءات مكافحة الفيروس والامتناع عن الرحلات غير الضرورية".

وتم توسيع نطاق الطلب الموجه للجمهور بالامتناع عن مثل هذه النزهات الآن من مدينة أوساكا ليشمل المحافظة بأكملها ، اعتبارا من غد الخميس.

وقال يوشيمورا إنه لن يسمح لحاملي الشعلة في أولمبياد طوكيو بالقيام بمسيرتها على الطرق العامة في المحافظة عندما يتم تصل المحافظة يومي 13 و 14 أبريل.