الرئيس الصيني يبحث مع ميركل في اتصال هاتفي تعزيز التعاون

أجرى الرئيس الصيني تشي جين بينج، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعرب خلاله عن أمله في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء.



وفيما يتعلق بالتواترات المتنامية بين الجانبين، قال الرئيس الصيني خلال المكالمة، وفقا لما ذكرته الوكالة الصينية، إن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تشهد " إمكانيات جديدة وتحديات مختلفة".



ورأى تشي أن العامل الحاسم هو اتخاذ مسار يقوم على منظور استراتيجي واحترام متبادل " ويمنع التدخل".



جاءت هذه المكالمة بعد أسبوعين من معاودة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعلقت هذه العقوبات بشخصيات صينية مسؤولة عن اضطهاد أقلية الإويغور المسلمة في شمال غرب الصين.



وفي المقابل، وصفت الصين ما فعله الاتحاد الأوروبي بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية" وفرضت عقوبات مضادة واسعة النطاق على ساسة وخبراء ومؤسسات في ألمانيا وأوروبا.



ولم يوضح تقرير (شينخوا) كيف تناول تشي وميركل الخلاف، ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني قوله خلال المكالمة إن " تنمية الصين تمثل فرصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ونأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار الصحيح بشكل مستقل وأن يحقق فعليا استقلاليته الاستراتيجية" وذلك في إشارة محتملة وغير مباشرة إلى الولايات المتحدة التي تعتزم تحت إدارة الرئيس جو بايدن انتهاج سياسة مشتركة مع حلفائها حيال الصين.