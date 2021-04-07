الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس تحد للشرعية الدولية

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اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار إسرائيل اليوم الأربعاء ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس هو تحد للشرعية الدولية.

وندد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بإعلان البلدية الإسرائيلية في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس.

وقال أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الإعلان المذكور "أمر مدان ومرفوض ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي".

وأضاف أن "هذا القرار هو بمثابة تحد للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس".

وشدد أبو ردينة على أنه "إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فعليهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية".