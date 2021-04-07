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انطلاق الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي العراقي الأمريكي اليوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:19 ص

تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والتعليم والمجالات الثقافية.

وقال النائب كاطع الركاب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء إن "الحوار العراقي الأمريكي الذي سينطلق اليوم هو الثالث الذي يجري في أقل من عام وهو استكمال لما بدأ منذ سنوات ماضية ويجب أن يعالج مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق قرار البرلمان العراقي في (كانون ثان) يناير عام 2020".

وأضاف أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "شكل لجنة مهمتها جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي للحوار مع الجانب الأمريكي بشأن جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق في إطار الحوار الاستراتيجي".

وذكر الركابي أن برنامج الحوار سيتضمن أيضا مناقشة ملفات "مكافحة الإرهاب والعلاقات بين وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والكهرباء والأمن الوطني والوزارات الخدمية التي تكون لها أعمال مشتركة بين البلدين".

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