الصحة: مبادرات الصحة العامة تصل إلى كل المناطق على مستوى الجمهورية

قال الدكتور جمال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إن المبادرات الرئاسية تميزت بأنها حولت استراتيجية وزارة الصحة بأكملها من العلاج إلى خدمات الكشف المبكر والوقاية من الإصابة بالأمراض.

وأضاف الشيشيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة ضمت العديد من الأمراض، وامتدت بعد ذلك إلى السيدات والأطفال حديثي الولادة.

وأكد أن أهم ما يميز المبادرات الرئاسية للصحة العامة هو ما يتعلق بمبدأ الكشف المبكر، إضافة إلى أنها مجانية بالكامل، معقبًا: «لا ننتظر أن يمرض الشخص حتى نقدم العلاج له، بل نقدم التوعية منذ البداية».

وذكر أن مبادرات الصحة العامة تصل إلى المواطنين في كل الأماكن بمحافظات الجمهورية كافة، بما فيها النائية والمتطرفة، من خلال الفرق المتنقلة والقوافل الطبية، مضيفًا أن مثل هذه الخدمات ساعدت على الكشف المبكر عن المصابين، ومنع حدوث أي تضاعفات.