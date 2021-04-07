 إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار للفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار للفلسطينيين


نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:15 م

أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت استئناف تقديم جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين التي جمدتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن استئناف تقديم حزمة من المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دولار.

وأوضحت مصادر الوكالة أن معظم هذه المساعدات سيدفع عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الأمريكية من المتوقع أن تعلن رسميا عن هذا القرار اليوم الأربعاء، وذلك ضمن إطار جهود واشنطن الرامية إلى معالجة الأضرار التي لحقت بعلاقاتها مع الفلسطينيين في عهد ترامب.


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