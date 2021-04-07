علي ربيع مع مجموعة أطفال في كواليس مسلسل أحسن أب

كشف الفنان علي ربيع، عن صورة تجمعه بمجموعة من الأطفال في كواليس مسلسل "أحسن أب" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.



ونشر ربيع، الصورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "أحسن أب، رمضان إن شاء الله، انتظرونا مع النجوم اللي حواليا دول اللي إن شاء الله هيكسروا الدنيا، ومصر والوطن العربي كله هيتفرج ويستمتع بيكم بأمر لله، أحسن أب رمضان ٢٠٢١".



"أحسن أب" ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، ويشارك في بطولة العمل بجانب علي ربيع أحمد فتحي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.







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