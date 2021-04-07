وفاة الخبير الاقتصادي روبرت مونديل في إيطاليا عن 88 عاما

توفي الخبير الاقتصادي روبرت مونديل ، المعروف بأحد مهندسي اليورو، في إيطاليا عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأكد نبأ الوفاة مكتب رئيس البلدية في مونتيريجيوني قرب مدينة سيينا الإيطالية، الثلاثاء.

يشار إلى أن مونديل هو خبير اقتصادي كندي المولد، وتم منحه جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1999.

ويعتبر عمل مونديل البحثي الأساس النظري للإدخال العابر للحدود الوطنية للعملات، وهكذا اعتبره كثيرون من بين "آباء اليورو".

وولد الاقتصادي في كندا في 24 تشرين أول/أكتوبر 1932 ، وقضى جزءا كبيرا من حياته الأكاديمية في الولايات المتحدة، وعمل أستاذا في جامعة كولومبيا بنيويورك. ولا تزال تحليلاته للسياسة النقدية والمالية تؤثر في الاقتصاديين والسياسيين في العديد من الاقتصادات.