السفير الأمريكي: أمريكا وفيتنام تعملان على تسوية الخلاف بشأن العملة الفيتنامية وقضية الأخشاب

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قال السفير الأمريكي لدي فيتنام دانيال كرايتنبرينك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة هانوي إن الولايات المتحدة وفيتنام ستعملان على تسوية الخلافات بشأن قيمة العملة الفيتنامية وممارسات فيتنام في مجال تجارة الأخشاب.

وأضاف السفير أن الدولتين تديران خلافاتهما "بطريقة مسؤولة" ولديهما وجهة نظر مشتركة بشأن الأوضاع في بحر الصين الجنوبي.

كانت العملة الفيتنامية هدفا للهجوم من جانب إدارة الرئيس الأمريكي الأمريكي السابق دونالد ترامب رغم استمرار التقارب بين الدولتين في مواجهة تصاعد القوى العسكرية والاقتصادية الصينية في المنطقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن فرض رسوم جمركية عقابية على فيتنام حتى بعد أن صنفت وزارة الخزانة الأمريكية حكومة هانوي كمتلاعب بالعملة ووصف الممثل التجاري الأمريكي تحركات العملة الفيتنامية بأنها غير معقولة ومقيدة للشركات الأمريكية.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الممارسات الفيتنامية في مجال الأخشاب.

وقال السفير الأمريكي "أنا واثق من استمرار تقدم علاقتنا في ظل إدارة بايدن" مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن المصلحة القوية الأمريكية تفرض وجود "فيتنام قوية ومستقلة".