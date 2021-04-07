السعودية تعلن افتتاح أول دار عرض سينمائي في منطقة حائل

افتتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية اليوم أول دار عرض سينمائي في منطقة حائل، بحضور شخصيات بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الهيئة أن دار السينما التي دُشِنت في مجمع ستريب مول تضم 10 شاشات و1309 مقاعد، ليصل عدد الدور في أنحاء المملكة إلى 33 داراً و342 شاشةً و35000 مقعد.

وأشارت إلى أنها تسعى للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة التزامها بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية، بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.

ودعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية حرصاً على سلامة العاملين والزوّار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.