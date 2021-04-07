رئيس وزراء اليابان يخطط لزيارة الهند والفلبين أواخر أبريل الجاري

أعلنت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يخطط للقيام بزيارة إلى الهند والفلبين في الفترة من أواخر أبريل حتى أوائل مايو القادم، إذ تخضع هذه الزيارات التي يعتزم القيام بها للتغييرات في ضوء وضع فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إلى أن اليابان تسعى من خلال تلك الزيارات إلى إعادة تأكيد تعاونها مع الدول بشأن رؤيتها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وذلك في الوقت الذي تزيد الصين من نفوذها في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند -وهي الدول المعروفة مجتمعة باسم الرباعية- التي ينظر إليها على نطاق واسع على أن لها نفوذ يوازن النفوذ الصيني المتزايد. فمن خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يبدو أن سوجا يسعى إلى زيادة ترسيخ إطار العمل في هذا الصدد.

ومن المقرر أن يقوم سوجا بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن في 16 أبريل.

وكان سوجا قد اجتمع بالفعل مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في نوفمبر الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتعرب اليابان بين الحين والآخر، عن قلقها العميق، لا سيما في الآونة الأخيرة، إزاء أنشطة خفر السواحل الصيني في منطقة الجزر، التي تتنازع عليها طوكيو وبكين.