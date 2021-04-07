محافظ مطروح: بدء اعمال طريق الفنان علي حميدة بمنطقة علم الروم بطول ١٠ كليومترات وبعرض ١٢ متر

تفقد خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بدء أعمال إنشاء طريق الفنان على حميدة، والجارى إنشاؤه، حيث يبدأ من شارع علم الروم مرورًا بمنطقة إبنى بيتك حتى الكيلو 9 بالطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، وبطول 10 كم منها 1.5 كم رابط بين الطريق وحى الشروق، مع اتساع الشارع إلى 12 م بدلا من 8 أمتار، والذى تم بدأ أعمال الرصف به تنفذه وتشرف عليه مديرية إسكان مطروح.

ووجه محافظ مطروح بالعمل بالتوازى لتركيب أعمدة إنارة على جابنى الطريق الجديد، مع توفير المسافة اللازمة لتوفير المرافق والبنية التحتية مستقبلا من شبكة مياه وتليفونات وغاز وغيرها، ومنع أي تعدى على حرم الطريق.

وأوضح أن الطريق الجديد يخلق محور عمرانى جديد خاصة مع مقترح إقامة مجتمع سكنى بالقرب منه بمنطقة شارع الإمام مالك، ومتنفس للأهالي مع تييسر حركة المرور وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى.