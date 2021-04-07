 جامعة طنطا: فتح باب التقديم ‏لمهام إدارية شاغرة بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص - بوابة الشروق
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جامعة طنطا: فتح باب التقديم ‏لمهام إدارية شاغرة بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:28 م

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية والوحدات، وذلك في إطار الارتقاء بالأداء الوظيفي لكافة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بعد هيكلتها وإعادة تقييمها كاملًا من الناحية الاقتصادية والخدمية.

 

وأوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء معايير موضوعيًة تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهـة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

 

وأكد أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز أو الوحدة المتقدم لإدارتها على البريد الإلكتروني التالي: president@unv.tanta.edu.eg.

 


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