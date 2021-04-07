 فيديو.. الكهرباء: لا خصومات في العداد مسبوق الدفع سوى استهلاك المواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الكهرباء: لا خصومات في العداد مسبوق الدفع سوى استهلاك المواطن

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:41 ص

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف الرئيسي من العداد مسبوق الدفع يتمثل في مساعدة الدولة والمواطن في حصول كل منهما على حقه دون تراكم، إضافة إلى أنه يساعد المواطن على التحكم في استهلاكه.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن حساب الاستهلاك في العداد مسبوق الدفع هو نفسه في الفواتير التقليدية، لكن الفرق يتمثل في أن العداد التقليدي يحسب الاستهلاك في آخر كل شهر، بينما مسبوق الدفع يخصم أولًا بأول وفقًا للفئات التي يصل إليها حجم الاستهلاك.

وتابع: «مفيش حاجة بتتخصم للمواطن في العداد مسبوق الدفع إلا الاستهلاك بتاعه»، موضحًا أن المستهلك لا يظل عند شريحة معينة دائمًا، وإنما يحاسب في كل شهر حسب حجم الاستهلاك.

وأكد أنه لا توجد خصومات في العدادات مسبوقة الدفع أو التقليدية خارج التعريفة المحددة وهيئات الأسعار، مضيفًا أن العداد مسبوق الدفع لا يفصل مرة واحدة، وإنما يعطي إنذارًا قبل ذلك.

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