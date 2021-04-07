أوصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جدًا للقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، مساء الأربعاء، قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام في بيان: «خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة اليوم إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا للقاح».

وكان مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري قد تحدث، في وقت سابق، عن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط دم لأشخاص تلقوه.

لكن كافاليري أقر بأن الوكالة لم تكتشف بعد كيف يمكن للقاح بالضبط أن يسبب هذه الآثار الجانبية النادرة. وأضاف فيما يتعلق بالموقف الرسمي للوكالة: «باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك».