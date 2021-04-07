سفير الإمارات بالقاهرة يثني على استراتيجية الرئيس السيسي لتطوير مصر الحديثة

استقبل مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار جولته في عدد من المحافظات المصرية.

وأكد الشامسى، أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين في العروبة والإسلام والتاريخ، وأن هذه الزيارة تأتى في إطار عمق العلاقات بين البلدين، كما أثنى على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجيته الواضحة لتطوير مصر الحديثة وهذا ظهر جليًا في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القرى المصرية، كما أثنى على صعود الاقتصاد المصري في وقت تعثرث فيه اقتصاديات العالم في ظل الظروف العالمية لجائحة كورونا، كما ثمن عظمة الحضارة المصرية، وهنأ جموع المصريين على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن الزيارة تظهر عمق العلاقات العريقة والقوية بين البلدين الكبيرين التي تمتد من عهد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وواصلها سمو الشيخ خليفة بن زايد الذي حفظ لمصر مكانتها، واستعرض تاريخ الأقصر العريق، منذ أن كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، كما تطرق إلى مشروع طريق الكباش، موضحًا أن هو المشروع الأكبر في تاريخ الأقصر وهو ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المحافظة، والتي تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.