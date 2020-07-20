قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يتم إخضاع فيروس كورونا للتحليل الجيني في مصر للتعرف على طبيعية الفيروس والأسلوب الذي يتمكن به الفيروس من دخول الخلايا وإن كان هناك رابط بين الطفرات وسرعة الانتشار وشدة الإصابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن التحليل الجيني للفيروس يساهم في اختيار أنواع اللقاحات المناسبة والتي من شأنها أن يكون لها كفاءة عالية للتعامل مع المرض.

وأشار إلى إعلان منظمة الصحة العالمية في أبريل عام 2020 أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا بأفريقيا، ذاكرًا أن بمرور الوقت تم إثبات عدم دقة هذا الكلام.

وأوضح أن عدم ثبوت توقع منظمة الصحة العاملية بإصابة 10 ملايين فرد بكورونا في أفريقيا يرجع لاختلاف الطبيعية الجينية والمناخية والبيئية للدول والتي من شأنها أن تسرع أو تحد من انتشار الوباء.

وذكر أن أفريقيا ليست من الدول التي تشهد حركة دولية عالية بخلاف أوروبا ما أدى إلى انخفاض معدلات انتنشار الفيروس بها، فضلًا عن اختلاف الطبيعية المناعية للشعوب.

