 بريطانيا: وفاة 19 من 79 شخصا أُبلِغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: وفاة 19 من 79 شخصا أُبلِغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:51 م

أعلنت السلطات البريطانية عن وفاة 19 من أصل 79 شخصا تم الإبلاغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأوصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جدًا للقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام في بيان: «خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة اليوم إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا للقاح».

وكان مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري قد تحدث، في وقت سابق، عن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط دم لأشخاص تلقوه.

لكن كافاليري أقر بأن الوكالة لم تكتشف بعد كيف يمكن للقاح بالضبط أن يسبب هذه الآثار الجانبية النادرة. وأضاف فيما يتعلق بالموقف الرسمي للوكالة: «باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك».


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