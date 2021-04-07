الصحة: 800 ألف مواطن سجلوا على الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا من جانب المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا وصل حتى 800 ألف مواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه تم تطعيم 200 ألف مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى رصد نشاط ملحوظ في إصابات كورونا على مستوى العالم، بمعدل أكبر أول أسبوعين في شهر مارس والتي تصل إلى نسبة 50%.

وأوضح أن العالم يسجل ما يقرب من 700 ألف حالة يوميًا، ووفيات من 8 آلاف إلى 10 آلاف حالة يوميًا، مشيرًا إلى تسجيل ما يقرب من 132 مليون حالة إصابة كورونا مسجلة على مستوى العالم، ومايقرب من 3 ملايين حالة وفاة.

وذكر أن مصر سجلت أمس ما يقرب من 760 حالة كورونا جديدة، لافتًا إلى اتخاذ الدولة إجراءات لمنع التجمعات في شهر رمضان ما يعمل على تقليل أعداد الإصابات.

وأشار إلى إمكانية تحور كورونا بحيث تتغير الخصائص الوبائية للفيروس والتي تتمثل في طول مدة الحضانة ومعدل انتشاره، أما التغير في الخصائص المرضية تكون بتغير في شدتها ومقاومة الجهاز المناعي لها، مؤكدًا أنه لايوجد أي تحور في الفيروس تم رصده حتى الآن.



