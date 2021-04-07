بايدن يحذر من سرعة انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة في الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من سرعة انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "على الرغم مما نحرزه من تقدم مذهل ورغم كثرة الأخبار الجيدة، ولكن هنالك أيضا بعض الأخبار السيئة.. السلالات الجديدة من الفيروس تواصل الانتشار، وبشكل سريع للغاية.. وعدد الإصابات الجديدة يرتفع ولا ينخفض عدد حالات نقل المرضى للمستشفيات.. وفي حين انخفض معدل الوفيات بشكل كبير عن يناير الماضي- إلا أنه ارتفع في بعض الأماكن".

وتابع: "أتفهم أن الناس قد يجدون أنه من المحير كيف ينقذ برنامج التطعيم عشرات الآلاف من الأرواح، ومع ذلك لا يزال الوباء يشكل خطرا جسيما.. اسمحوا لي أن أشرحها بكلمة واحدة: الوقت".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه حتى مع التقدم والتحرك بسرعة قياسية، فلم نبلغ حتى منتصف الطريق من خلال تطعيم أكثر من 300 مليون أمريكي.. الأمر يستغرق وقتا.

ومضى بايدن قائلا: "تذكروا بالنسبة للقاح المكون من جرعتين، يستغرق الأمر أسابيع من وقت حصولك على الجرعة الأول حتى تتمكن من الحصول على الثانية، مما يجعلك محميًا تمامًا".. مضيفا "اسمحوا لي بالتحدث بأقصى درجات الصراحة معكم، لسنا عند خط النهاية.. لا يزال أمامنا عمل كبير للقيام به ولا نزال في السباق بين الحياة والموت".

وشدد مع ذلك على أن إدارته تقترب من تحقيق الهدف المتمثل في حقن 200 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المدرسين وموظفي المدارس تلقوا الجرعة الأولى على الأقل.. وعرب عن أمله في أن تمتلك الولايات المتحدة عددا كافيا للقاحات لمشاركتها مع الدول الأخرى.

وإلى أن يتم تطعيم مزيد من الأشخاص ضد الفيروس التاجي، أكد بايدن ضرورة التزام الجميع بإجراءات التباعد الاجتماعي مع ارتداء الكمامات تطبيقا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالقول إنه على الرغم من التقدم الذي نحققه كأمة، أريد أن يعرف كل أمريكي أن هذه المعركة لم تنته بعد، محذرا من إمكانية عكس مسار التقدم الذي عملنا بجد لتحقيقه.