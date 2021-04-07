تنفيذ 80% من مشروع تطوير درب السندادية بالخارجة

قال المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ 80% من مشروع تطوير درب السندادية بمدينة الخارجة ضمن خطة إزالة العشوائيات في منطقة الخارجة القديمة.

وقال مغربي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم متابعة تلك الأعمال بشكل يومي من قبل المديرية بالتنسيق مع إدارة مرور الخارجة حيث يجري العمل حاليا من خلال التواجد من قبل إدارة المرور مع مديرية الطرق والنقل لتنظيم الحركة المرورية على 3 محاور في الشارع المنوط به العمل لضمان السيولة المرورية.

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة العمل بالعشوائيات والعمل على إزالتها، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيق سيولة المرور، حيث تتم أعمال رفع المخلفات والأتربة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع ومنطقة درب السندادية التي تعد أقدم مناطق الخارجة.