استمرار ارتفاع أسعار الذهب لليوم الرابع

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وكان الدولار قد تراجع إلى أقل مستوى له منذ نحو أسبوعين مع ارتفاع التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي مما قلص الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن. وتراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 34ر92 نقطة بانخفاض قدره 28ر0% عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 20ر14 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 1743 دولار للأوقية تسليم حزيران/يونيو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 447ر0 دولار إلى 227ر25 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0210ر0 دولار إلى 1165ر4 دولار للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.