الرئيس اللبناني يؤكد لوزير الخارجية السويسري تفعيل التعاون بين البلدين

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لنائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السويسري إجناسيو دانيال جيوفاني كاسيس، تفعيل التعاون بين لبنان وسويسرا، وشرح له تداعيات النزوح السوري على مختلف القطاعات في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية فقد نوه عون "بالدعم الذي قدمته سويسرا لعدد من المستشفيات، والمدارس والصليب الاحمر اللبناني".

وشرح الرئيس اللبناني عون للوزير السويسري "الصعوبات التي تواجه لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وتداعيات النزوح السوري على مختلف القطاعات في البلاد، داعياً إلى مساعدة لبنان في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما إلى المناطق الآمنة من دون انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر".

وتطرق البحث، بحسب البيان "إلى ما يمكن ان تقدمه سويسرا لمعالجة الوضع الاقتصادي والوضع المالي الذي نتج عن تحويل أموال إلى الخارج في ظروف غامضة".

من جهته أكد الوزير السويسري استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، مشددا على " اهتمام بلاده لإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات الضرورية كي يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي، لافتاً إلى أوجه التشابه الكثيرة بين لبنان وسويسرا.