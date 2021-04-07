أفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة و114 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 ملايين 291 ألف إصابة مؤكدة، و114 ألفًا و350 وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوصت المراكز الأفريقية - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد متلازمة الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريعة، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.