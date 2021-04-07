ثوران بركاني جديد في أيسلندا

ذكرت هيئة الارصاد الجوية في أيسلندا (فيدورستوفا) اليوم الأربعاء أن ثورانا بركانيا آخر وقع في منطقة البراكين في البلاد.

وأضافت الهيئة، أن فتحة أخرى تشكلت بين موقع الثوران الأصلي وصدعين آخرين حدثا، يوم عيد الفصح أمس الأول الاثنين.

وتابعت الهيئة أنه خلال البث الحي على مدار 24 ساعة، لقناة "آر.يو.في" التلفزيونية، كان بالإمكان رؤية حمم بركانية متوهجة ذات لون برتقالي تتدفق من الصدع إلى سطح الأرض، خلال الليل.

وكان الثوران البركاني قد بدأ في 19 مارس الماضي في منطقة نائية في شبه جزيرة "ريكيانيس، جنوب غرب ريكيافيك.