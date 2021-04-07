تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، بعيد البشارة والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر برمهات من كل عام، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يكون الحضور بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية المسموح بها من الطاقة الإجمالية الكنيسة.

وترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قداس عيد البشارة صباح اليوم، بمقر الكنيسة بميدان العروسة جنوب مدينة الغردقة وسط إجراءات تعقيمية، ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

وأشار القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إلى أن القداس بدأ في الساعة التاسعة صباحا بأعداد قليلة، طبقا لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع الدخول المشاركين في القداس إلا بارتداء الكمامة مع وجود مواد التعقيم المختلفة.

ويلتقى المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بالقيادات التتفيذية والدينية بالبحر الأحمر، عقب إنهاء اجتماعه بالآباء الكهنة للأقباط الكاثوليك بمحافظات الصعيد، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.

يذكر أن مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، كانت في وقت سابق استقبلت سفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقولاس هنري، ممثل قداسة البابا فرنسيس في زيارة للغردقة استغرفت 3 أيام، واجتمع بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد "البحر الأحمر، والأقصر وقنا وأسوان، وذلك فى بيت الرحبات التابع للكنيسة الكاثوليكية بمنطقة الممشى السياحي.

كما التقي المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة، بالقيادات التتفيذية والدينية بالبحر الأحمر، عقب إنهاء اجتماعه بالآباء الكهنة للأقباط الكاثوليك بمحافظات الصعيد وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.