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القضاء الفرنسي يحقق في إقامة قداس لعيد الفصح دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:43 ص

بدأ القضاء الفرنسي، تحقيقا في أعقاب انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي في قداس ديني لعيد الفصح في باريس.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات الأولية جارية للاشتباه في تعريض الآخرين للخطر.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن العديد من الأشخاص احتفلوا بعد ظهر يوم السبت بعيد الفصح على مقربة من بعضهم البعض دون ارتداء كمامات في كنيسة القديسين يوجين وسيسيليا في باريس.

وأظهرت مقتطفات فيديو من القداس الذي استمر 4 ساعات أشخاصًا يتلقون القربان عن طريق الفم.

وتردد أن أبرشية باريس أعربت عن ذهولها إزاء الحادث. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسمها كارين دال قولها "إننا ننأى بأنفسنا عن أي سلوك لا يحترم الوضع الصحي الصعب".

وقالت إن الصور كانت واضحة وإن القضية تناقش داخليا مع المسؤولين.

من جانبها، قالت مارلين شيابا، مساعدة وزير الداخلية، لإذاعة فرانس إنفو إن القضية غير مقبولة على الإطلاق.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت 8ر4 مليون إصابة فضلا عن 96900 حالة وفاة، كما أن الوضع يثير التوتر في وحدات العناية المركزة.

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