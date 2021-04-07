 إقالة مسؤول في الشرطة الفلبينية بعد وفاة رجل خرق حظر التجوال - بوابة الشروق
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إقالة مسؤول في الشرطة الفلبينية بعد وفاة رجل خرق حظر التجوال

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 4:39 م

تمت إقالة رئيس الشرطة في بلدة بالفلبين بعد وفاة رجل تم القبض عليه بسبب انتهاك حظر التجوال المرتبط بفيروس كورونا، وذلك بعدما أفادت تقارير بأنه توفى بسبب عقاب جسدي مفرط.

وتوفي دارين بيناريدوندو يوم السبت، وتردد أن الوفاة جاءت بعد أن أجبرته الشرطة على أداء تمرين القرفصاء 300 مرة كعقوبة لانتهاك حظر التجوال.

وقالت زوجته، إن بيناريدوندو خرج يوم الخميس لشراء الماء، وألقى أفراد من اللجان الأهلية في القرية القبض عليه ثم سلموه للشرطة.

وعندما عاد بيناريدوندو يوم الجمعة، كان يعاني من آلام جسدية.

وبدأ يعاني من نوبات صرع وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث توفي. وقالت زوجته إن بيناريدوندو كان يعاني من مرض في القلب.

وتخضع مانيلا الكبرى وأقاليم بولاكان ولاجونا وريزال وكافيت حاليا للإغلاق الصارم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ويفرض حظر تجوال ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا.

وكان مارلو سوليرو، رئيس شرطة بلدة " جنرال ترياس " بإقليم كافيت الذي تمت إقالته، قد نفى في وقت سابق إجبار منتهكي حظر التجول على ممارسة التمارين البدنية كعقوبة.

وقال إنه لم يُطلب منهم سوى أداء خدمة مجتمعية.


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