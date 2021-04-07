 تسليم 450 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بالشلاتين وحلايب وأبورماد - بوابة الشروق
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تسليم 450 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بالشلاتين وحلايب وأبورماد

كمال رشاد:
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:03 م

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، تسليم 450 مشروعا تنمويا (تربية أغنام)، للمستفيدين بالشلاتين وحلايب وأبورماد، لافتاً إلى أنه يتم تقديم المساعدات حسب المكونات الموجودة في المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد المستهدف تمكينهم، من أجل منحهم أدوات الإنتاج المناسبة للدخول في سوق العمل، وتحويلهم من أشخاص متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع.

وقال محافظ البحر الأحمر إن الحكومة نجحت من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والبرامج من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التى تضع تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها.

يذكر أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الشاملة التابع لوزارة الزراعة، وزعت أيضا 600 رأس أغنام على 200 أسرة مستحقة بمدينة مرسى علم، بهدف تخفيف العبء عليهم، في مدن الجنوب ولتكون مصدر دخل لهم.

ومن جانب أخر أكد مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض جدرى الأغنام ومرض الجلد العقدي، بالبحر الأحمر، منذ بداية انطلاقها فى مطلع الأسبوع الجارى.


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