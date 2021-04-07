وزير السياحة الإيطالي يأمل في موسم سياحي ناجح بالصيف

يعول وزير السياحة الإيطالي ماسيمو جارافاليا، على استئناف سريع للسياحة في الدولة الواقعة على البحر المتوسط الصيف المقبل.

ومع ذلك، قال الوزير للصحافة الأجنبية في روما، اليوم الثلاثاء، إن عودة صناعة السفر كما كانت في العام السابق للجائحة ليست متوقعة بعد خلال 2021.

لم يوضح الوزير المنتمي لحزب "ليجا" (الرابطة) اليميني المتطرف خارطة طريق ملموسة من حكومة ماريو دراجي لهذه الصناعة.

وأوضح أن ذلك سيأتي قريبا، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك سبب للاحتفال بحلول أوائل يونيو.

وشكلت السياحة حوالي 13% من الاقتصاد الإيطالي قبل أزمة فيروس كورونا.

وأكد جارافاليا أن البلاد تعول على الاستخدام السريع لجواز السفر الصحي الأوروبي، التي يتم تسجيل التطعيمات ضد كوفيد- 19 فيها على سبيل المثال.

ولا تزال قيود السفر سارية داخل إيطاليا في الوقت الحالي للوقاية من فيروس كورونا.