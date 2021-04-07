نائب رئيس جامعة طنطا يكرم رئيس قسم الأراضي بكلية الزراعة

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كرم الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد البارودي رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، بحضور الدكتورة عزة حسن، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذا التكريم يأتى تتويجًا لجهود الدكتور أحمد البارودي فى حصول معمل تحليل التربة والمياه والنبات بالكلية على الاعتماد الدولى بعد موافقة المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

جاء التكريم على هامش الاجتماع الذى عقد بمقر إدارة الجامعة بشأن تسليم وتسلم مشروع معمل مركز البصمة الجينية للسرطان، بحضور الدكتور محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للإعتماد الدولى، والدكتور أسامة جلال إستشارى بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى.