محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سعد نائب مدير أمن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وقال إنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع الأسواق لمحاربة الغلاء، والحد من ارتفاع الأسعار، والمرور الدائم على المخابز بالمدن والقرى للتأكد من جودة الخبز، وإنشاء منافذ لبيع الخضروات، والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية، وشوادر للحوم بأسعار مخفضة.

وقال إنه يتم تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، خشية تزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الثالثة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشديد الرقابة على هذه الإجراءات بالمساجد خلال شهر رمضان لمنع التزاحم، وتحديد اشتراطات فتح مصلى السيدات بالمساجد الكبرى، ودعم قطاع الصحة بأجهزة تنفس صناعي ومراجعة أرصدة، واحتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات، وعلى المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس.

ووجه الزملوط، بمراجعة موقف المستفيدين من مبادرة زراعة التوت، وإنتاج الحرير للتأكد من نسب التنفيذ والجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تنفيذ مشروع تطوير منظومة الري الحديث بالأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.