فليبكارت للتجارة الإلكترونية تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الأخير

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت المملوكة لسلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتتوقع الشركة زيادة قيمتها من خلال الطرح العام الأولي إلى 35 مليار دولار وهو ما سيضاعف قيمة استثمار وول مارت في الشركة الهندية منذ الاستحواذ عليها في مايو 2018.

وارتفع سعر سهم وول مارت وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم بنسبة 77ر0% أول 07ر1 دولار منذ الكشف عن هذه الأنباء، وكانت وول مارت قد استحوذت على 77% فليبكارت مقابل 16 مليار دولار.

وينظم فريق الطرح العام الأولي في وول مارت إجراءات طرح فليبكارت.