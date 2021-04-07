المجر تعيد فتح بعض الأنشطة الاقتصادية اليوم

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سمحت المجر اليوم الأربعاء لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل مصففي الشعر والعاملين في مجال التجميل باستئناف العمل.

وجرى تخفيف عدة قيود أخرى لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن المجر حققت تقدما في الحد من الاصابات الجديدة بالفيروس وتوفير جرعات اللقاحات للمواطنين.

وتم السماح للمحال التي تقوم ببيع البضائع غير الاساسية باستئناف عملها، ولكن مع تقييد عدد الزبائن لمنع الازدحام.

ويبدأ حظر التجوال الليلي في المجر الآن من العاشرة مساء بدلا من الثامنة، ويستمر حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقد أصدر وزير الداخلية ساندور بينتر مرسوما يوضح فيه القواعد الجديدة.

ويشير المرسوم إلى أمر سابق أصدره رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قال فيه إنه سيتم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البلاد بمجرد أن يتلقى 5ر2 مليون مواطن جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وحققت المجر الهدف أمس الثلاثاء، مما يعني أن أكثر من 25% من الأشخاص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل.