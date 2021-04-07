محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بكفر الدوار

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض السلع الغذائية المقام أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية برئاسة اللواء أحمد مرزوق.

وضم المعرض ١٣ علامة تجارية من كبرى الشركات من أجل توفير، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية، والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٠ إلى ٢٥ ٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وأشاد بمستوى وجودة المعروضات؛ للتخفيف عن المواطنين مع إتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يعد ثاني معرض يتم افتتاحة خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي؛ لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.