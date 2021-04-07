 مسؤول أمريكي: إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية «ساويز» كإجراء انتقامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية «ساويز» كإجراء انتقامي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:10 ص

ذكر مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة الإيرانية التي اصطدمت

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول، دون الكشف عن هويته، أن الإسرائيليين اعتبروا هذا الهجوم ردا على ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن السفينة "ساويز" اصطدمت بلغم ، وأنها كانت ترافق السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.

ولم تذكر وكالة تسنيم أي تفاصيل أخرى، ولم يرد أي تأكيد رسمي من إيران.

ووفقا لموقع جلوبال سيكيوريتي دوت أورج الأمريكي المتخصص فى التقارير حول المنشآت العسكرية فى العالم ، فإن الحرس الثوري الإيراني يستخدم السفينة المتضررة.

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