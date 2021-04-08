احتجاجات في برلين على ترحيل طالبي لجوء إلى أفغانستان

تظاهر العشرات عند الصالة رقم 5 بمطار العاصمة الألمانية (بي إي آر) مساء اليوم الأربعاء احتجاجا على ترحيل طالبي لجوء إلى أفغانستان.

وأغلق عدد من المتظاهرين الطرق المؤدية إلى المطار، في حين وصل آخرون إلى ساحة التشغيل في الجهة الجنوبية الشرقية، وذلك حسبما ذكرت إدارة التفتيش الشرطي بالمطار.

وأشارت الشرطة إلى إخطار بمشاركة ما يتراوح بين 50 إلى 75 شخصا في المظاهرة، لكن عدد المشاركين بالفعل هذا المساء تراوح بين 320 إلى 350 شخصا.

ودعا إلى هذا الاحتجاج "مجلس براندنبورج للاجئين" والذي توقع عملية ترحيل جماعي مساء اليوم، لكن هذه الخطوة لم يتم تأكيدها رسميا بعد.

وترددت هتافات عبر مكبرات الصوت تنتقد عمليات الترحيل إلى أفغانستان بوصفها انتهاكا لحقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تطالب بوقف الترحيل.