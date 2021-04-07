فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي ينجح في إعادة زراعة يد مفصولة لعامل

نجح فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي، اليوم، في إجراء عملية جراحية دقيقة بإعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها بالكامل، لعامل نجار.

وكان المستشفى الجامعي، استقبل العامل بعد تحويل عاجل من مستشفى كوم أمبو بأسوان، إثر تعرضه لقطع لليد بمنشار كهربائي حاد عن طريق الخطأ.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، إنه فور وصول الحالة للمستشفى الجامعي بأسوان، تم دخولها مباشرة للعمليات والطواريء بقسم التجميل والإصلاح بالمستشفى الجامعي، وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم، وسرعة التدخل والعمل على إسعاف العضو المبتور قبيل الموت النسيجي.

استمرت ساعات الجراحة لمدة 7 ساعات ونصف متواصلة، تحت تخدير كامل، بإشراف قسم التخدير والعناية، وبعد نجاح العملية، يخرج المريض بعدها للعناية الخاصة بقسم التجميل والحروق، مع استقرار حالته واستقرار الدورة الدموية باليد التي تم توصيلها بالجراحات الميكروسكوبية، بفريق عمل مكون من 3 أطباء جراحين، و2 طبيب مساعد، وطبيبين للتخدير والعناية، مع فريق التمريض بالعمليات والعاملين بالمستشفى الجامعي، لاجتياز هذا الحادث بأمان، والحالة مستقرة وتحت الرعاية الطبية.

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إن المستشفى الجامعي يقدم خدمات طبية فائقة، من خلال الإمكانيات الطبية المتاحة، كما يضم نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشاريين المتميزين في مختلف التخصصات.