61 % من الشركات الألمانية تعتبر قواعد حماية البيانات معوقا للرقمنة

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن العديد من شركات الصناعة الألمانية تعتبر متطلبات حماية البيانات معوقا لحركة الرقمنة في أعمالها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الرقمي (بيتكوم) ونُشِرَتْ اليوم الأربعاء أن 61% من الشركات الصناعية الألمانية تتبنى هذا الرأي.

ورأت 77% من الشركات أن نقص الموارد الموالية يعد أيضا من معوقات الرقمنة.

من جانبه، اعترف بيرنهارد روليدر الرئيس التنفيذي لاتحاد (بيتكوم) بأن البيانات التي يتم إنشاؤها عن طريق الآلات المتصلة بالشبكة لا تتعلق في غالبها ببيانات شخصية غير أن الشركات يساورها القلق من إمكانية استغلال بيانات الآلات في الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الآلات " وهكذا ندخل في موضوع حماية بيانات العاملين".

ورأى روليدر، أن الأمر سيتسبب في حالة عدم يقين قانوني مشيرا إلى أن الجزء الغالب من الشركات الصناعية الألمانية هي من الشركات المتوسطة " وهذه شركات ليس لديها قسم كبير للشؤون القانونية ولا تعرف في كثير من الحالات كيفية التعامل مع البيانات ذات الصلة".

وأوضحت النتائج أن مطلب القضاء على حالات عدم اليقين القانوني في عملية تبادل البيانات كان أكثر مطلب وجهته الشركات إلى الحكومة (84% من الشركات طالبت به).

وشمل الاستطلاع 551 شركة صناعية يعمل لدى كل شركة 100 عامل فأكثر.

ورأت 95% من الشركات أن الرقمنة اكتسبت أهمية بسبب أزمة كورونا.

ورأت 42% من الشركات أنها خرجت من الجائحة بوضع سيء للغاية فيما قالت 23% إنها خرجت بوضع سيء نوعا ما.