المجر تبدأ في رفع قيود كورونا تدريجيا

رفعت حكومة المجر اليوم الأربعاء عددا من القيود المفروضة في إطار مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد بعدما نجحت البلاد في توزيع مليوني ونصف جرعة لقاح.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن تحركات الحكومة تأتي بعدما حققت هدفها بتوزيع مليوني ونصف جرعة أولى من اللقاح قبل إعادة الفتح التدريجي للبلاد إلا أن تحقيق الهدف يتزامن مع تسجيل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس يبلغ 311 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

وإلى جانب إعادة فتح الأنشطة التجارية التي أغلقت أبوابها في مارس، تم مد ساعات العمل حتى التاسعة ونصف مساءًا وتقليص ساعات الحظر الليلي بواقع ساعتين. ولا تزال الفنادق مغلقة وتقتصر خدمات المطاعم على الاستلام والتوصيل فقط.

يذكر أن المجر نجحت في تطعيم أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، كما تمتلك ثاني أعلى معدل تطعيم في الاتحاد الأوروبي.