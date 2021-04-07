الطقس السيئ يعرقل محاولة سحب سفينة الشحن الهولندية للشاطئ

تأجلت عملية سحب سفينة الشحن الهولندية، التي انجرفت وتواجه مخاطر الانقلاب في المياه الهائجة، قبالة سواحل النرويج، لتبقى لفترة أطول مما كان يتوقع، بسبب الطقس السيء.



وأعلنت إدارة السواحل النرويجية أن عملية سحب سفينة الشحن "امسليفت هندريكا" وهي بدون طاقة ولا طاقم في بحر الشمال، إلى الشاطئ تأجلت حتى غد الخميس.



وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت سابق اليوم الأربعاء أن زورقين وصلا إلى سفينة الشحن الهولندية.



وتم إرسال الزورقين لسفينة الشحن "امسليفت هندريكا"، بهدف سحب السفينة التي يبلغ طولها 112 مترا إلى الشاطئ في الساعات المقبلة.



وكان مسؤول قد حذر أمس الثلاثاء، من انجراف سفينة الشحن الهولندية قبالة السواحل النرويجية في ظل أمواج عالية وقوية، مشيرا إلى احتمالية أن تنقلب.



وقالت هيئة إدارة السواحل النرويجية إنه من الممكن أن تشكل سفينة الشحن "إيمسليفت هندريكا" خطرا على البيئة.



وكانت السفينة أطلقت أمس الأول الاثنين نداء استغاثة بعد أن واجهت طقسا عسيرا.