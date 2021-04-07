سلوفاكيا عاجزة عن وصف لقاح سبوتنيك في الروسي بالآمن لغياب البيانات

قالت مسؤولة سلوفاكية رفيعة المستوى، إن هيئة تنظيم الأدوية في البلاد غير قادرة على التوصية باستخدام لقاح "سبوتنيك في "الروسي المضاد لفيروس كورونا، لأنها لا تمتلك معلومات كافية لتقييمه، وذلك بعد أسبوع من خلاف حول الجرعات أطاح برئيس الوزراء.

وأوضحت جانكا بيتو سيجانيكوفا، رئيسة لجنة الرعاية الصحية في البرلمان في بيان "نظرا لعدم قدرتنا على الحصول على بيانات كافية عن (سبوتنيك في) لا يوجد خيار آخر سوى طلب دليل موثوق به يمكن التحقق منه على أن اللقاح آمن وفعال".

ونقلت صحيفة "دينيكن" السلوفاكية عن تقرير من هيئة تنظيم الأدوية المحلية قوله إن لقاح "سبوتنيك في" الذي تم تسليمه إلى البلاد له معايير مختلفة عن تلك التي تمت مراجعتها في دراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية ، والتي أظهرت أنه فعال للغاية ضد مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

من جانبها، رفضت هيئة تنظيم الأدوية التعليق على الدراسة التي راجعها نظراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفضت الجهة المطورة للقاح سبوتنيك تقرير صحيفة "دينيكن"، وقالت في حسابها الرسمي على تويتر "للأسف، نتوقع أيضا أخبارا مزيفة إضافية واستفزازات من أعداء (سبوتنيك في) في سلوفاكيا الذين يحاولون التقليل من شأن اللقاح".

لا تزال هيئة تنظيم الادوية السلوفاكية تجري الاختبارات، لكنها قالت إنها لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة بشأن مخاطر وفوائد "سبوتنيك في"، بسبب نقص كمية كبيرة من البيانات من المُنتِج، وعدم اتساق أشكال الأدوية وعدم القدرة على مقارنة الدفعات المستخدمة في الدراسات المختلفة والدول.

ووافقت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون نسمة على شراء مليوني جرعة من "سبوتنيك في" وحصلت على حوالي 200 ألف الشهر الماضي، لكن الشراء أثار أزمة سياسية عندما قالت أحزاب الائتلاف الصغيرة إن الاتفاق على شراء اللقاح تم دون علمهم، وانتهت الأزمة عندما تبادل رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش المناصب مع وزير المالية.

ووصف وزير الخارجية إيفان كوركوك لقاح سبوتنيك في بأنه "أداة في حرب مختلطة" كما عبرت أحزاب يمين الوسط في البلاد عن مخاوف من أن شراء اللقاح قد يقوض اتجاه السياسة الخارجية للدولة العضو في للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

حتى الآن، كانت المجر المجاورة هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي وافقت على استخدام "سبوتنيك في"، على الرغم من أن العديد من الحكومات الأخرى أعربت عن اهتمامها، ويتم مراجعة اللقاح من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء أن الوكالة الأوروبية للأدوية سوف تبدأ تحقيقا الأسبوع المقبل في المعايير الأخلاقية والعلمية للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في".