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تباينت أسعار الخضروات فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لأسعار الجملة في سوق العبور.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ارتفعت الطماطم بنحو 15 قرشا لتتراوح بين 1.25 إلى 2.5 جنيه.

ارتفعت البطاطس بنحو 45 قرشا لتتراوح بين 1.25 إلى 2.75 جنيه.

بينما انخفض البصل بنحو 50 قرشا ليتراوح بين 1.5 إلى 4.5 جنيهات.

وارتفعت الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وارتفع الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

وارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

كما ارتفع الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

وارتفع الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال أبو سرة ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح من 7 إلى 11 جنيها.