بلجيكا تسجل 1709 إصابات جديدة و45 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 3167 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات، ونقل 893 مريضا إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة المسجلة منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، بلغت 23 ألفا و247 حالة.

يذكر أن 397679 شخصا في بلجيكا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.