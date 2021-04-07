قال مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي والمُعار من نادي الزمالك، إنه كان يرفض فكرة الاحتراف في جالاتا لوجود مهاجم منافس بحجم الكولومبي رادميل فالكو.

واحترف مصطفى إلى تركيا في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وفي لقاء تلفزيوني مع "صاحبة السعادة"، قال مصطفى:«أحب فالكو للغاية، لكن في البداية كنت لا أرغب في الانضمام لجالاتا سراي بسبب وجود مهاجم منافس، فأنا كنت أرغب في الانضمام لفريق أذهب إليه للعب كأساسي ولا أجد لي منافسا به».

وأضاف:«قلت سأنتقل لجالاتا سراي (وهاسيبها على ربنا)، عندما انتقلت إليهم كان فالكو مصابا، ولعبت أول مباراة وسجلت هدفا من ركلة جزاء».

وعن ركلة الجزاء وكيف أنه تقدم لتسديدها في أول مباراة له مع الفريق:«يونس بلهندة تحدث معي وقال لي تريد أن تسدد يا مصطفى.. قلت له نعم وأعطاها لي ونجحت في تسجيلها».