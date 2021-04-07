الكرملين: تواجد القوات الروسية عند حدود أوكرانيا لا يهدد أحدا

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن تواجد القوات الروسية بالمناطق الحدودية مع أوكرانيا ليس موجهًا ضد أحد وسيظل مستمرًا ما دامت الحكومة تعتبر هذا الإجراء مطلوبًا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - : "أكرر مرة أخرى ما سبق أن أكدته مرارًا..لا تهدد روسيا أحدًا ولا تشكل خطرًا على أحد.. القوات المسلحة الروسية منتشرة في تلك المناطق التي يعد تواجدها فيها مطلوبًا ومناسبًا، وسيستمر هذا الانتشار ما دام قيادتنا العسكرية وقائدنا العام يرون ذلك مناسبًا".



وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصعيد جديد من حدة التوتر ومخاوف متزايدة من اندلاع جولة جديدة من الصراع العسكري جنوب شرقي أوكرانيا، حيث كثفت قوات حكومة كييف في الفترة الأخيرة عملياتها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيا.