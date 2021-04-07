مسؤولون يعدون لقمة أزمة في أعقاب هجوم موزمبيق

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في أعقاب هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على مدينة بالما الساحلية بشمال موزمبيق، أجرت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) محادثات، اليوم الأربعاء، بشأن كيفية التعامل مع الموقف.

ويعد مسؤولون كبار، لقمة أزمة إقليمية تعقد في مابوتو عاصمة موزمبيق مابوتو غدا الخميس، حيث سيناقش ستة من رؤساء الدول والحكومات إجراءات مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الرئاسي في دولة جنوب أفريقيا، المجاورة: "تشعر سادك بقلق عميق إزاء الهجمات الإرهابية الجارية في إقليم كابو ديلجادو".

وتعرضت مدينة بالما لهجوم شنه متطرفون مسلحون يوم 24 آذامارس الماضي. وتقوم شركة توتال الفرنسية بتنفيذ مشروع للغاز السائل في المنطقة، تبلغ قيمته حوالي 17 مليار يورو. ونقلت الشركة أكثر من ألف موظف إلى مكان آمن في أعقاب الهجوم.

وقال تنظيم داعش إن مقاتليه سيطروا على المدينة، وقتلوا 55 من قوات الأمن.

وتزايدت الدعوات إلى التدخل العسكري من جانب تجمع (سادك)، وأيضا التحذيرات من انتشار الإرهاب في الدول المجاورة.

وينفذ المسلحون الإسلاميون هجمات وحشية في إقليم كابو ديلجادو منذ عام 2017. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح أكثر من 530 ألف شخص من المنطقة.